Справка о доходах, как заполнить?

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Справка о доходах, как заполнить?

Сообщение Meran » 13 окт 2019, 03:16

Ребят, мне на днях мой начальник приказал мне принести ему справку в течении трех рабочих дней, я работаю военнослужащим, и как заполнять эту справку я понятия не имею, так что ребят, подскажите пожалуйста как ее заполнять правильно, спасибо.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Справка о доходах, как заполнить?

Сообщение Sumail » Вчера, 02:20

Привет, мне как то раз тоже нужно было заполнить справку о доходах, но мне повезло, так как у меня начальник нормальный, он мне собственно и помог ее заполнить, а вам даже не знаю что делать, наверное обратиться к начальнику и все рассказать, я думаю он войдет в ваше положение.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Справка о доходах, как заполнить?

Сообщение Noone » 15 минут назад

Привет, когда мне нужно было заполнить справку о доходах, мне очень сильно помог данный сервис http://xn----7sbafc2cd7aji.xn--p1ai который очень доступной обьясняет зачем нужна эта справка, а также они разработали приложение(там же его можно и скачать), с помощью которого можно без каких либо затрудней заполнить справку о доходах в электронном виде, а потом вы можеле распечатать ее, так что можете не благодарить меня.
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