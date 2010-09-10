Сообщение Sumail » Вчера, 02:20

Привет, мне как то раз тоже нужно было заполнить справку о доходах, но мне повезло, так как у меня начальник нормальный, он мне собственно и помог ее заполнить, а вам даже не знаю что делать, наверное обратиться к начальнику и все рассказать, я думаю он войдет в ваше положение.