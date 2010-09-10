Нужен качественный кирпич
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Нужен качественный кирпич
Привет всем обитателям данного форума. Хочу дачный дом из кирпича построить, вот только где качественный кирпич можно приобрести я не знаю. Так что друзья, подскажите мне качественного поставщика качественного кирпича, извиняюсь за тавтологию.
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