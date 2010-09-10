Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 03:18

Привет всем обитателям данного форума. Хочу дачный дом из кирпича построить, вот только где качественный кирпич можно приобрести я не знаю. Так что друзья, подскажите мне качественного поставщика качественного кирпича, извиняюсь за тавтологию.