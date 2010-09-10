Сообщение BlackFury » Сегодня, 03:19

Да, магазинов, которые занимаются поставкой кирпича сейчас тысячи, я не знаю как вы искал, если искали, я вам предлагаю сейчас зайти в гугл набрать запрос "купить кирппич" и там выбрать любой магазин, перед этим не мешало бы посмотреть отзывы о нем.