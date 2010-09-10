Сообщение Dendi1 » Сегодня, 03:08

Я когда мне нужно было построить дом закупил кирпич в компания ОптоСтрой. По моему мнению здесь продают самый качественный кирпич в нас в России, и что самое главное, цена на него довольно скромная, да и скорость доставки здесь очень быстрая, так что я думаю вас заинтересует эта компания.