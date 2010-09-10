Нужен качественный кирпич

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Нужен качественный кирпич

Сообщение oleg2002209 » 13 окт 2019, 03:18

Привет всем обитателям данного форума. Хочу дачный дом из кирпича построить, вот только где качественный кирпич можно приобрести я не знаю. Так что друзья, подскажите мне качественного поставщика качественного кирпича, извиняюсь за тавтологию.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Нужен качественный кирпич

Сообщение BlackFury » Вчера, 03:19

Да, магазинов, которые занимаются поставкой кирпича сейчас тысячи, я не знаю как вы искал, если искали, я вам предлагаю сейчас зайти в гугл набрать запрос "купить кирппич" и там выбрать любой магазин, перед этим не мешало бы посмотреть отзывы о нем.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Нужен качественный кирпич

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 03:08

Я когда мне нужно было построить дом закупил кирпич в компания ОптоСтрой. По моему мнению здесь продают самый качественный кирпич в нас в России, и что самое главное, цена на него довольно скромная, да и скорость доставки здесь очень быстрая, так что я думаю вас заинтересует эта компания.
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