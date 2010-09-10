Мобильное приложение для пиццерии

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Мобильное приложение для пиццерии

Сообщение Sumail » Сегодня, 03:19

Привет всем! Я владею несколькими пиццериями по городу. Сейчас зашла на перекус к конкурентам (да просто мимо проходила, была голодной и зашла) и увидела у них мобильное приложение, в котором приходят уведомления об акциях, новых блюдах в меню. Я не разбираюсь во всех этих приложениях, как думаете, стоит ли делать такое? Будет ли кто-то пользоваться? Как найти разработчика?
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