Сообщение Sumail » Вчера, 03:19

Привет всем! Я владею несколькими пиццериями по городу. Сейчас зашла на перекус к конкурентам (да просто мимо проходила, была голодной и зашла) и увидела у них мобильное приложение, в котором приходят уведомления об акциях, новых блюдах в меню. Я не разбираюсь во всех этих приложениях, как думаете, стоит ли делать такое? Будет ли кто-то пользоваться? Как найти разработчика?