Мобильное приложение для пиццерии
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Мобильное приложение для пиццерии
Привет всем! Я владею несколькими пиццериями по городу. Сейчас зашла на перекус к конкурентам (да просто мимо проходила, была голодной и зашла) и увидела у них мобильное приложение, в котором приходят уведомления об акциях, новых блюдах в меню. Я не разбираюсь во всех этих приложениях, как думаете, стоит ли делать такое? Будет ли кто-то пользоваться? Как найти разработчика?
Re: Мобильное приложение для пиццерии
Ну слушай, такое приложение создать не очень сложно, поэтому я думаю тебе в этом поможет любой программист, и найти хорошего програмиста вы можете на любой фриланс бирже.
Re: Мобильное приложение для пиццерии
Здарова, как бы странно сейчас это не прозвучало, но у меня пол года назад была подобная проблема, тоже открывали свой бизнес, для этого нужно было создать приложение для комфортности наших клиентов, и лично нам создавали приложение эта компания https://mo-apps.com Где работают профессионалы, которые сделали нам приложение очень круто, что самое главное в сроки, что касается цен, они вполне соответствуют качеству.
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