Мобильное приложение для пиццерии

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Мобильное приложение для пиццерии

Сообщение Sumail » 13 окт 2019, 03:19

Привет всем! Я владею несколькими пиццериями по городу. Сейчас зашла на перекус к конкурентам (да просто мимо проходила, была голодной и зашла) и увидела у них мобильное приложение, в котором приходят уведомления об акциях, новых блюдах в меню. Я не разбираюсь во всех этих приложениях, как думаете, стоит ли делать такое? Будет ли кто-то пользоваться? Как найти разработчика?
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Мобильное приложение для пиццерии

Сообщение Noone » Вчера, 03:47

Ну слушай, такое приложение создать не очень сложно, поэтому я думаю тебе в этом поможет любой программист, и найти хорошего програмиста вы можете на любой фриланс бирже.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Мобильное приложение для пиццерии

Сообщение Meran » Сегодня, 01:48

Здарова, как бы странно сейчас это не прозвучало, но у меня пол года назад была подобная проблема, тоже открывали свой бизнес, для этого нужно было создать приложение для комфортности наших клиентов, и лично нам создавали приложение эта компания https://mo-apps.com Где работают профессионалы, которые сделали нам приложение очень круто, что самое главное в сроки, что касается цен, они вполне соответствуют качеству.
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