Мобильное приложение для пиццерии
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Мобильное приложение для пиццерии
Привет всем! Я владею несколькими пиццериями по городу. Сейчас зашла на перекус к конкурентам (да просто мимо проходила, была голодной и зашла) и увидела у них мобильное приложение, в котором приходят уведомления об акциях, новых блюдах в меню. Я не разбираюсь во всех этих приложениях, как думаете, стоит ли делать такое? Будет ли кто-то пользоваться? Как найти разработчика?
Re: Мобильное приложение для пиццерии
Здарова, как бы странно сейчас это не прозвучало, но у меня пол года назад была подобная проблема, тоже открывали свой бизнес, для этого нужно было создать приложение для комфортности наших клиентов, и лично нам создавали приложение эта компания https://mo-apps.com Где работают профессионалы, которые сделали нам приложение очень круто, что самое главное в сроки, что касается цен, они вполне соответствуют качеству.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Мобильное приложение для пиццерии
У меня есть свое заведение, где можно заказать пиццу, суши, роллы и прочее. Нужно было создать приложение, где можно было бы заказывать еду. Оказывается разработка приложения для доставки еды https://surf.ru/expertise/food/ популярная услуга, без проблем нашел компанию где этим занимаются. Вы тоже можете сюда смело обратиться, рекомендую!
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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