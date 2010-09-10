Переподготовка менеджмент?
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Переподготовка менеджмент?
Всем привет, подскажите кто когда то проходил переподготовку или просто знает где обратиться за помощью, так как я работаю и времени нету а нужно это по сути для корочки так требуется, не знаю чего они ото мучают простых людей.
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