Переподготовка менеджмент?

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Переподготовка менеджмент?

Сообщение Noone » Сегодня, 03:20

Всем привет, подскажите кто когда то проходил переподготовку или просто знает где обратиться за помощью, так как я работаю и времени нету а нужно это по сути для корочки так требуется, не знаю чего они ото мучают простых людей.
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