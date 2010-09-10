Переподготовка менеджмент?

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Переподготовка менеджмент?

Сообщение Noone » Вчера, 03:20

Всем привет, подскажите кто когда то проходил переподготовку или просто знает где обратиться за помощью, так как я работаю и времени нету а нужно это по сути для корочки так требуется, не знаю чего они ото мучают простых людей.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Переподготовка менеджмент?

Сообщение Meran » Сегодня, 04:03

Я помню нас тоже отправляли на переподготовку только мы в ближайшем университете проходили там есть специальные факультеты для этого, было не сложно, тоже не понимал зачем это нужно.
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