Переподготовка менеджмент?

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Переподготовка менеджмент?

Сообщение Noone » 13 окт 2019, 03:20

Всем привет, подскажите кто когда то проходил переподготовку или просто знает где обратиться за помощью, так как я работаю и времени нету а нужно это по сути для корочки так требуется, не знаю чего они ото мучают простых людей.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Переподготовка менеджмент?

Сообщение Meran » Вчера, 04:03

Я помню нас тоже отправляли на переподготовку только мы в ближайшем университете проходили там есть специальные факультеты для этого, было не сложно, тоже не понимал зачем это нужно.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Переподготовка менеджмент?

Сообщение Sumail » 34 минуты назад

Здравствуйте, у нас тоже была переподготовка по специализации менеджмент, обращались в https://xn--m1aidc.xn--p1ai у них что самое интересное есть дистанционное отделение, и можно было практически вообще не приезжать что очень удобно для работающего человека, так как сами понимаете времни не много, свободного и еще и семья, но надо было прийтипереподготовку, рекомендую в целом все круто!
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