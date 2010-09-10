Сообщение Noone » 13 окт 2019, 03:20

Всем привет, подскажите кто когда то проходил переподготовку или просто знает где обратиться за помощью, так как я работаю и времени нету а нужно это по сути для корочки так требуется, не знаю чего они ото мучают простых людей.