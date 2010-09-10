Переподготовка менеджмент?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Переподготовка менеджмент?
Всем привет, подскажите кто когда то проходил переподготовку или просто знает где обратиться за помощью, так как я работаю и времени нету а нужно это по сути для корочки так требуется, не знаю чего они ото мучают простых людей.
Re: Переподготовка менеджмент?
Я помню нас тоже отправляли на переподготовку только мы в ближайшем университете проходили там есть специальные факультеты для этого, было не сложно, тоже не понимал зачем это нужно.
Re: Переподготовка менеджмент?
Здравствуйте, у нас тоже была переподготовка по специализации менеджмент, обращались в https://xn--m1aidc.xn--p1ai у них что самое интересное есть дистанционное отделение, и можно было практически вообще не приезжать что очень удобно для работающего человека, так как сами понимаете времни не много, свободного и еще и семья, но надо было прийтипереподготовку, рекомендую в целом все круто!
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Dendi1 и 0 гостей