Сообщение Meran » 36 минут назад

Друзья, всем привет! У меня к вам вопрос, мне нужно купить аттестат о высшем образовании, что бы показать его родителям, но вот где это можно сделать у нас, я понятия не имею, так что ребят, нужна ваша помощь, очень надеюсь что вы мне поможете.