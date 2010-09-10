Где можно купить аттестат о получении высшего образования?
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Где можно купить аттестат о получении высшего образования?
Друзья, всем привет! У меня к вам вопрос, мне нужно купить аттестат о высшем образовании, что бы показать его родителям, но вот где это можно сделать у нас, я понятия не имею, так что ребят, нужна ваша помощь, очень надеюсь что вы мне поможете.
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