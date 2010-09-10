Где можно купить аттестат о получении высшего образования?

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Где можно купить аттестат о получении высшего образования?

Сообщение Meran » Сегодня, 05:31

Друзья, всем привет! У меня к вам вопрос, мне нужно купить аттестат о высшем образовании, что бы показать его родителям, но вот где это можно сделать у нас, я понятия не имею, так что ребят, нужна ваша помощь, очень надеюсь что вы мне поможете.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Где можно купить аттестат о получении высшего образования?

Сообщение Sumail » 46 минут назад

Я думаю такой аттестат можно купить только на черном рынке, я конечно сам ни разу не покупал, но слышал что вроде как там можно купить буквально у каждого, поэтому я думаю тебе нужно сходить на этот рынок.
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