Где можно купить аттестат о получении высшего образования?

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Где можно купить аттестат о получении высшего образования?

Сообщение Meran » 14 окт 2019, 05:31

Друзья, всем привет! У меня к вам вопрос, мне нужно купить аттестат о высшем образовании, что бы показать его родителям, но вот где это можно сделать у нас, я понятия не имею, так что ребят, нужна ваша помощь, очень надеюсь что вы мне поможете.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Где можно купить аттестат о получении высшего образования?

Сообщение Sumail » 14 окт 2019, 19:13

Я думаю такой аттестат можно купить только на черном рынке, я конечно сам ни разу не покупал, но слышал что вроде как там можно купить буквально у каждого, поэтому я думаю тебе нужно сходить на этот рынок.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Где можно купить аттестат о получении высшего образования?

Сообщение Noone » Сегодня, 13:52

Как то мне одно время было даже страшно покупать себе диплом потому, что если его покупать то я боялся, что за это потом могут наказать или даже привлечь к ответственности но на самом деле этот не так. Заказывал себе его тут: https://www.diplomattestat.ru многие просто у них покупали себе дипломы и все нормально, зато потом можно устроиться на хорошую работу и свободно работать.
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