Где можно купить аттестат о получении высшего образования?
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Где можно купить аттестат о получении высшего образования?
Друзья, всем привет! У меня к вам вопрос, мне нужно купить аттестат о высшем образовании, что бы показать его родителям, но вот где это можно сделать у нас, я понятия не имею, так что ребят, нужна ваша помощь, очень надеюсь что вы мне поможете.
Re: Где можно купить аттестат о получении высшего образования?
Я думаю такой аттестат можно купить только на черном рынке, я конечно сам ни разу не покупал, но слышал что вроде как там можно купить буквально у каждого, поэтому я думаю тебе нужно сходить на этот рынок.
Re: Где можно купить аттестат о получении высшего образования?
Как то мне одно время было даже страшно покупать себе диплом потому, что если его покупать то я боялся, что за это потом могут наказать или даже привлечь к ответственности но на самом деле этот не так. Заказывал себе его тут: https://www.diplomattestat.ru многие просто у них покупали себе дипломы и все нормально, зато потом можно устроиться на хорошую работу и свободно работать.
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