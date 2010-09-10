Ремонт винтовых компрессоров
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- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Ремонт винтовых компрессоров
Здравствуйте, уважаемые обитатели этого форума! Помогите мне пожалуйста найти компанию, которая занимается ремонтом винтовых компрессоров, я уже облазил все что можно, но так ничего годного и не нашел, поэтому осталась надежда только на вас.
Re: Ремонт винтовых компрессоров
Вы сейчас серьезно, да сейчас компаний, которые занимаются ремонтом винтовых компрессоров тысячи, поэтому заходите в гугл и ищите, я думаю много времени у вас это не займет.
Re: Ремонт винтовых компрессоров
Попробуй обратиться к этой компании https://www.remeza.org Я когда у меня сломался однажды мой компрессор обратился к ним, так они мне сделали его очень качественно и очень быстро, до сих пор после этого случая у меня он не ломался, по ценам, так они у них довольно скромные.
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