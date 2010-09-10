Ремонт винтовых компрессоров

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Ремонт винтовых компрессоров

Сообщение oleg2002209 » 14 окт 2019, 05:33

Здравствуйте, уважаемые обитатели этого форума! Помогите мне пожалуйста найти компанию, которая занимается ремонтом винтовых компрессоров, я уже облазил все что можно, но так ничего годного и не нашел, поэтому осталась надежда только на вас.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Ремонт винтовых компрессоров

Сообщение BlackFury » 14 окт 2019, 19:35

Вы сейчас серьезно, да сейчас компаний, которые занимаются ремонтом винтовых компрессоров тысячи, поэтому заходите в гугл и ищите, я думаю много времени у вас это не займет.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Ремонт винтовых компрессоров

Сообщение Dendi1 » 18 окт 2019, 14:02

Попробуй обратиться к этой компании https://www.remeza.org Я когда у меня сломался однажды мой компрессор обратился к ним, так они мне сделали его очень качественно и очень быстро, до сих пор после этого случая у меня он не ломался, по ценам, так они у них довольно скромные.
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Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Re: Ремонт винтовых компрессоров

Сообщение Baanse » Сегодня, 08:48

BlackFury писал(а):Вы сейчас серьезно, да сейчас компаний, которые занимаются ремонтом винтовых компрессоров тысячи, поэтому заходите в гугл и ищите, я думаю много времени у вас это не займет.



Все верно, но обычно если есть компрессор, то сразу же под рукой так сказать должен быть специалист и практичнее его сделать штатным на фирме. А сами запчасти для компрессора советую заказывать оригинальные, чтобы после не возникло вопрос и делать это нужно на сайте офиц. дилера. Обратитесь сюда, выбор огромный, сделают доставку в сроки и будут присутствовать высокие гарантии.
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