Какое моторное масло купить?

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Какое моторное масло купить?

Сообщение Sumail » Вчера, 05:35

Привет, сейчас захотел для своего авто поменять моторное масло, вот только никак не могу определиться с маслом. А какое вы используете масло?Так что посоветуйте мне качественное моторное масло.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Какое моторное масло купить?

Сообщение Noone » Вчера, 22:59

Так а зачем? Вы что не знали. Заманить моторное масло можно в любой сервисном цетре, тем более так выйдет намного дешевле, чем покупать моторное масло, так что прислушайся к моему совету, я плохого не посоветую.
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