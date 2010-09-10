Какое моторное масло купить?
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Какое моторное масло купить?
Привет, сейчас захотел для своего авто поменять моторное масло, вот только никак не могу определиться с маслом. А какое вы используете масло?Так что посоветуйте мне качественное моторное масло.
Re: Какое моторное масло купить?
Так а зачем? Вы что не знали. Заманить моторное масло можно в любой сервисном цетре, тем более так выйдет намного дешевле, чем покупать моторное масло, так что прислушайся к моему совету, я плохого не посоветую.
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