Сообщение Noone » 14 окт 2019, 22:59

Так а зачем? Вы что не знали. Заманить моторное масло можно в любой сервисном цетре, тем более так выйдет намного дешевле, чем покупать моторное масло, так что прислушайся к моему совету, я плохого не посоветую.