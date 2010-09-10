Подарок для папы
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Подарок для папы
Доброй ночи всем тем, кто еще не спит! У моего отца скоро будет день рождения, хотелось бы подарить ему что то знаковое, правда вот что именно, пока вообще вариантов нет, может вы кините мне интересные идеи?
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