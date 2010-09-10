Подарок для папы

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Подарок для папы

Сообщение BlackFury » Вчера, 05:36

Доброй ночи всем тем, кто еще не спит! У моего отца скоро будет день рождения, хотелось бы подарить ему что то знаковое, правда вот что именно, пока вообще вариантов нет, может вы кините мне интересные идеи?
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Подарок для папы

Сообщение Dendi1 » Вчера, 23:30

Не знаю, я в этом году своему отцу подарил очень крутой одеколон, он ему очень понравился, пользуется до сих пор, мне лично очень приятно, так что попробуйте подарить ему одеколон, вдруг ему тоже понравится, а вообще нужно дарить то, что он больше всего предпочитает.
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Стасик
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 16:57

Re: Подарок для папы

Сообщение Стасик » Сегодня, 13:23

Уверен в том что электронная сигарета iqos и вас устроит, так что подарите такой товар, а узнать по больше о нем можете вот тут https://apptoday.ru/publication/iqos-chto-eto Смело вперед.
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