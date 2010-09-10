Сообщение Dendi1 » 14 окт 2019, 23:30

Не знаю, я в этом году своему отцу подарил очень крутой одеколон, он ему очень понравился, пользуется до сих пор, мне лично очень приятно, так что попробуйте подарить ему одеколон, вдруг ему тоже понравится, а вообще нужно дарить то, что он больше всего предпочитает.