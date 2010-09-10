Подарок для папы
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Подарок для папы
Доброй ночи всем тем, кто еще не спит! У моего отца скоро будет день рождения, хотелось бы подарить ему что то знаковое, правда вот что именно, пока вообще вариантов нет, может вы кините мне интересные идеи?
Re: Подарок для папы
Не знаю, я в этом году своему отцу подарил очень крутой одеколон, он ему очень понравился, пользуется до сих пор, мне лично очень приятно, так что попробуйте подарить ему одеколон, вдруг ему тоже понравится, а вообще нужно дарить то, что он больше всего предпочитает.
Re: Подарок для папы
Уверен в том что электронная сигарета iqos и вас устроит, так что подарите такой товар, а узнать по больше о нем можете вот тут https://apptoday.ru/publication/iqos-chto-eto Смело вперед.
Re: Подарок для папы
Спасибо вам большое!!!
Re: Подарок для папы
Я бы посоветовала подарить отцу хорошие часы, у моего есть наручные часы фирмы Ситизен и вам советую их https://www.intex-press.by/2019/06/21/chasy-citizen-yaponskaya-tochnost-i-nadezhnost/, японская точность и качество в этих часах превыше всего, да и стоят не дорого.
Re: Подарок для папы
Dendi1 писал(а):Не знаю, я в этом году своему отцу подарил очень крутой одеколон, он ему очень понравился, пользуется до сих пор, мне лично очень приятно, так что попробуйте подарить ему одеколон, вдруг ему тоже понравится, а вообще нужно дарить то, что он больше всего предпочитает.
Полностью согласен с вами!!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Подарок для папы
Ну если у вашего отца нету хороших часов, то могу посоветовать подарить ему часы Восток https://soviet.market Эти часы производит русская компания, да и в целом такие часы выпускаются еще со времен СССР, поэтому уверен что ему понравится данная модель, тем более они довольно недорогие, кстати говоря эти часы считаются раритетом.
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