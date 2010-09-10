Подарок для папы

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Подарок для папы

Сообщение BlackFury » 14 окт 2019, 05:36

Доброй ночи всем тем, кто еще не спит! У моего отца скоро будет день рождения, хотелось бы подарить ему что то знаковое, правда вот что именно, пока вообще вариантов нет, может вы кините мне интересные идеи?
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Подарок для папы

Сообщение Dendi1 » 14 окт 2019, 23:30

Не знаю, я в этом году своему отцу подарил очень крутой одеколон, он ему очень понравился, пользуется до сих пор, мне лично очень приятно, так что попробуйте подарить ему одеколон, вдруг ему тоже понравится, а вообще нужно дарить то, что он больше всего предпочитает.
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Стасик
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 16:57

Re: Подарок для папы

Сообщение Стасик » 15 окт 2019, 13:23

Уверен в том что электронная сигарета iqos и вас устроит, так что подарите такой товар, а узнать по больше о нем можете вот тут https://apptoday.ru/publication/iqos-chto-eto Смело вперед.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Подарок для папы

Сообщение Meran » 16 окт 2019, 01:17

Спасибо вам большое!!!
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Alekol
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 янв 2019, 16:54

Re: Подарок для папы

Сообщение Alekol » Вчера, 12:13

Я бы посоветовала подарить отцу хорошие часы, у моего есть наручные часы фирмы Ситизен и вам советую их https://www.intex-press.by/2019/06/21/chasy-citizen-yaponskaya-tochnost-i-nadezhnost/, японская точность и качество в этих часах превыше всего, да и стоят не дорого.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Подарок для папы

Сообщение Noone » Сегодня, 14:26

Dendi1 писал(а):Не знаю, я в этом году своему отцу подарил очень крутой одеколон, он ему очень понравился, пользуется до сих пор, мне лично очень приятно, так что попробуйте подарить ему одеколон, вдруг ему тоже понравится, а вообще нужно дарить то, что он больше всего предпочитает.

Полностью согласен с вами!!
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Подарок для папы

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 14:34

Ну если у вашего отца нету хороших часов, то могу посоветовать подарить ему часы Восток https://soviet.market Эти часы производит русская компания, да и в целом такие часы выпускаются еще со времен СССР, поэтому уверен что ему понравится данная модель, тем более они довольно недорогие, кстати говоря эти часы считаются раритетом.
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