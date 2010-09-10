Как можно улучшить память?

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Как можно улучшить память?

Сообщение Noone » 28 минут назад

Ребят, мне скоро нужно будет выступать с докладом в компании, и мало того что волнуюсь бешенно, так еще не получается выучить этот доклад, может вы дадите совет как можно улучшить память, желательно очень быстро?
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