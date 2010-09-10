Сообщение Noone » 28 минут назад

Ребят, мне скоро нужно будет выступать с докладом в компании, и мало того что волнуюсь бешенно, так еще не получается выучить этот доклад, может вы дадите совет как можно улучшить память, желательно очень быстро?