Как можно улучшить память?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Как можно улучшить память?

Сообщение Noone » Вчера, 05:38

Ребят, мне скоро нужно будет выступать с докладом в компании, и мало того что волнуюсь бешенно, так еще не получается выучить этот доклад, может вы дадите совет как можно улучшить память, желательно очень быстро?
Вернуться к началу
Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Как можно улучшить память?

Сообщение Meran » Сегодня, 01:06

Улучшить память на самом деле не так сложно как все думаю, достаточно просто выполнять определенные упражнения на улучшения памяти, лучшим из них является выучивание стихов, если каждый день учить по одному стиху, то результат не заставит себя долго ждать.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Dendi1 и 0 гостей