Сообщение Noone » Вчера, 05:38

Ребят, мне скоро нужно будет выступать с докладом в компании, и мало того что волнуюсь бешенно, так еще не получается выучить этот доклад, может вы дадите совет как можно улучшить память, желательно очень быстро?