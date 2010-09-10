Как можно улучшить память?
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Как можно улучшить память?
Ребят, мне скоро нужно будет выступать с докладом в компании, и мало того что волнуюсь бешенно, так еще не получается выучить этот доклад, может вы дадите совет как можно улучшить память, желательно очень быстро?
Re: Как можно улучшить память?
Улучшить память на самом деле не так сложно как все думаю, достаточно просто выполнять определенные упражнения на улучшения памяти, лучшим из них является выучивание стихов, если каждый день учить по одному стиху, то результат не заставит себя долго ждать.
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