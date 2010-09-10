Как можно улучшить память?
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Как можно улучшить память?
Ребят, мне скоро нужно будет выступать с докладом в компании, и мало того что волнуюсь бешенно, так еще не получается выучить этот доклад, может вы дадите совет как можно улучшить память, желательно очень быстро?
Re: Как можно улучшить память?
Улучшить память на самом деле не так сложно как все думаю, достаточно просто выполнять определенные упражнения на улучшения памяти, лучшим из них является выучивание стихов, если каждый день учить по одному стиху, то результат не заставит себя долго ждать.
Re: Как можно улучшить память?
Привет, ну если тебе нужно улучшить память в кротчайшие сроки, то никакие упражнения тебе в этом не помогут, я по себе знаю, в моем случае мне помогает этот препарат https://nootropics.ru Действительно он значительно улучшает память, да и в целом повышает производительность мозга, так что если вам необходимо быстро к примеру выучить большой текст, то уверяю вам поможет этот препарат.
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Как можно улучшить память?
По-моему, в кратчайшие сроки память не возможно улучшить, и вообще все, что касается нервной системы требует времени. Сестра одно время жаловалась, что память стала хуже, знаю что пила она дивазу не меньше месяца. Сейчас у сестры с памятью наладилось.
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