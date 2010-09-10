Сообщение Meran » 15 окт 2019, 01:06

Улучшить память на самом деле не так сложно как все думаю, достаточно просто выполнять определенные упражнения на улучшения памяти, лучшим из них является выучивание стихов, если каждый день учить по одному стиху, то результат не заставит себя долго ждать.