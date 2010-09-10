Как можно улучшить память?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Как можно улучшить память?

Сообщение Meran » 15 окт 2019, 01:06

Улучшить память на самом деле не так сложно как все думаю, достаточно просто выполнять определенные упражнения на улучшения памяти, лучшим из них является выучивание стихов, если каждый день учить по одному стиху, то результат не заставит себя долго ждать.
Вернуться к началу
Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Как можно улучшить память?

Сообщение Sumail » 18 окт 2019, 13:26

Привет, ну если тебе нужно улучшить память в кротчайшие сроки, то никакие упражнения тебе в этом не помогут, я по себе знаю, в моем случае мне помогает этот препарат https://nootropics.ru Действительно он значительно улучшает память, да и в целом повышает производительность мозга, так что если вам необходимо быстро к примеру выучить большой текст, то уверяю вам поможет этот препарат.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Как можно улучшить память?

Сообщение Barabulka222 » 22 дек 2019, 18:22

По-моему, в кратчайшие сроки память не возможно улучшить, и вообще все, что касается нервной системы требует времени. Сестра одно время жаловалась, что память стала хуже, знаю что пила она дивазу не меньше месяца. Сейчас у сестры с памятью наладилось.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

Re: Как можно улучшить память?

Сообщение nekit1984 » Вчера, 20:38

Существует масса разных тренировок и конечно же можно попринимать препараты улучшающие работу головного мозга. Препаратов много, один из них например диваза.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя