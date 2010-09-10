Сообщение Maulisa » Сегодня, 04:24

Есть пару самых распространенный вариантов: тренировки памяти, если вы не ленивы по своей природе, ленивый вариант - витамины, в частности магний.

Лучше всего совместить оба способа.

Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©