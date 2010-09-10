Промышленные воздуходувки
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Промышленные воздуходувки
Ребят, хочу найти сервис, который профессионально занимается поставкой промышленных воздуховок. Но так уж случилось, что я так и не смог найти сервис, который этим занимается. Так что ребят, если вам что то известно по этой теме. то дайте мне знать, мне будет интересно вас послушать.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Промышленные воздуходувки
Я думаю тебе в этом могут помочь производственные предприятия, не знаю честно к кому тебе обратиться, но если у тебя в городе есть завод, либо любое предприятие где занимаются производством, то я думаю тебе должны хотя бы дать совет.
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