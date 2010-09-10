Промышленные воздуходувки

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Промышленные воздуходувки

Сообщение Dendi1 » 14 окт 2019, 05:39

Ребят, хочу найти сервис, который профессионально занимается поставкой промышленных воздуховок. Но так уж случилось, что я так и не смог найти сервис, который этим занимается. Так что ребят, если вам что то известно по этой теме. то дайте мне знать, мне будет интересно вас послушать.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Промышленные воздуходувки

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 01:19

Я думаю тебе в этом могут помочь производственные предприятия, не знаю честно к кому тебе обратиться, но если у тебя в городе есть завод, либо любое предприятие где занимаются производством, то я думаю тебе должны хотя бы дать совет.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Промышленные воздуходувки

Сообщение BlackFury » Вчера, 22:21

http://vozduhoduvkin.ru
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