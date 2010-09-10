Хостинг
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Хостинг
Подскажите, где можно купить хостинг для сайта?
Re: Хостинг
Честно тебе скажу, выбрать хостинг сложно, потому что хочется сразу взять аткой, чтобы сайт всегда работал и не лежал. Поэтому сразу советую тебе брать хостинг в Европе с русской поддержкой Такие хостинги сейчас идут наиболее популярные, потому что всегда в работе и сбои бывают крайне редко.
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