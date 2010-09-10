Подарок люби ой сестре?
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Подарок люби ой сестре?
У моей любимой сестрички, скоро день рождения. Она у меня большая модница, любит хорошо выглядеть и следит за собой. Подскажите, что ей можно подарить в праздник? Хотелось бы ей угодить с подарком.
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