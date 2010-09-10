Сообщение Sumail » 9 минут назад

У моей любимой сестрички, скоро день рождения. Она у меня большая модница, любит хорошо выглядеть и следит за собой. Подскажите, что ей можно подарить в праздник? Хотелось бы ей угодить с подарком.