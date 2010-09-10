Подарок люби ой сестре?

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Подарок люби ой сестре?

Сообщение Sumail » 15 окт 2019, 05:06

У моей любимой сестрички, скоро день рождения. Она у меня большая модница, любит хорошо выглядеть и следит за собой. Подскажите, что ей можно подарить в праздник? Хотелось бы ей угодить с подарком.
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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Re: Подарок люби ой сестре?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 10:29

Sumail писал(а):У моей любимой сестрички, скоро день рождения. Она у меня большая модница, любит хорошо выглядеть и следит за собой. Подскажите, что ей можно подарить в праздник? Хотелось бы ей угодить с подарком.

По-вашему есть девушки, которые не любят за собой следить и не интересуются модой? Напишите более конкретно кем она работает, какие хобби и т.п., потому что пока это просто описание 99,9% женщин мира. Я полтора месяца назад сестре на юбилей 35 подарил фильм из фотографий такой https://podari-video.ru/ , на 34 набор косметики Виши, на 33 блендер.
Бюджет хотя бы напишите на какой рассчитываете.
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