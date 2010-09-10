Сообщение BlackFury » 8 минут назад

Ребят, мне вот недавно по работе нужно было найти сервис, который занимается поставкой фермерских продуктов. Но к сожалению я так и не нашел сервис, который этим занимается.Поэтому буду надеяться на вас, так как вы меня уже не раз выручали из сложной ситуации, и этот случай не станет исключением.