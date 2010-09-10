Где купить перегородки?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Где купить перегородки?

Сообщение Noone » Сегодня, 05:09

Ребят, всем привет, в общем, решил я значит поставить у себя в офисе перегородки, вот только не знаю какие, стеклянные или же обычные, поэтому мне нужна ваша помощь, надеюсь вы мне поможете определиться, буду очень вам благодарен.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя