Сообщение Noone » Сегодня, 05:09

Ребят, всем привет, в общем, решил я значит поставить у себя в офисе перегородки, вот только не знаю какие, стеклянные или же обычные, поэтому мне нужна ваша помощь, надеюсь вы мне поможете определиться, буду очень вам благодарен.