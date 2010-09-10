У меня бесплодие!!
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У меня бесплодие!!
Привет всем обитателям этого форума. Спешу сообщить вам что у меня не так давно обнаружили врачи бесплодие, и честно говоря я не знаю что делать, я так хотел завести себе ребенка, по сути я ради этого жил, и тут на тебе, вот так сюрприз, может вы что нибудь посоветуете? что делать?
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