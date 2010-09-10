У меня бесплодие!!

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

У меня бесплодие!!

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 05:11

Привет всем обитателям этого форума. Спешу сообщить вам что у меня не так давно обнаружили врачи бесплодие, и честно говоря я не знаю что делать, я так хотел завести себе ребенка, по сути я ради этого жил, и тут на тебе, вот так сюрприз, может вы что нибудь посоветуете? что делать?
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