У меня бесплодие!!

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

У меня бесплодие!!

Сообщение Dendi1 » 15 окт 2019, 05:11

Привет всем обитателям этого форума. Спешу сообщить вам что у меня не так давно обнаружили врачи бесплодие, и честно говоря я не знаю что делать, я так хотел завести себе ребенка, по сути я ради этого жил, и тут на тебе, вот так сюрприз, может вы что нибудь посоветуете? что делать?
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Малинка90
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 15:30

Re: У меня бесплодие!!

Сообщение Малинка90 » 57 минут назад

К врачу обращались?) Почему мужчины так боятся ходить к врачам... Хотя бы дистанционно пока проконсультируйтесь, все лучше. чем по форумам спрашивать
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