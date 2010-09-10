У меня бесплодие!!
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
У меня бесплодие!!
Привет всем обитателям этого форума. Спешу сообщить вам что у меня не так давно обнаружили врачи бесплодие, и честно говоря я не знаю что делать, я так хотел завести себе ребенка, по сути я ради этого жил, и тут на тебе, вот так сюрприз, может вы что нибудь посоветуете? что делать?
Re: У меня бесплодие!!
К врачу обращались?) Почему мужчины так боятся ходить к врачам... Хотя бы дистанционно пока проконсультируйтесь, все лучше. чем по форумам спрашивать
Re: У меня бесплодие!!
Дистанционно это все равно что к гадалке ходить)
Re: У меня бесплодие!!
Почему? На https://www.eko-blog.ru/ вы можете бесплатно получить консультацию врача, и это абсолютно бесплатно)
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость