У меня бесплодие!!

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

У меня бесплодие!!

Сообщение Dendi1 » 15 окт 2019, 05:11

Привет всем обитателям этого форума. Спешу сообщить вам что у меня не так давно обнаружили врачи бесплодие, и честно говоря я не знаю что делать, я так хотел завести себе ребенка, по сути я ради этого жил, и тут на тебе, вот так сюрприз, может вы что нибудь посоветуете? что делать?
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Малинка90
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 15:30

Re: У меня бесплодие!!

Сообщение Малинка90 » Вчера, 13:33

К врачу обращались?) Почему мужчины так боятся ходить к врачам... Хотя бы дистанционно пока проконсультируйтесь, все лучше. чем по форумам спрашивать
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: У меня бесплодие!!

Сообщение Voed » Вчера, 22:56

Дистанционно это все равно что к гадалке ходить)
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Малинка90
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 15:30

Re: У меня бесплодие!!

Сообщение Малинка90 » Вчера, 23:33

Почему? На https://www.eko-blog.ru/ вы можете бесплатно получить консультацию врача, и это абсолютно бесплатно)
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