Детская коляска
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Детская коляска
Нужна коляска 3 в 1, какую подскажите, не сильно дорогу, но практичную
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Детская коляска
У нас была коляска Tutis классное качество, 3 года прослужила, затем продали
Re: Детская коляска
Нам пришлось очень быстро покупать дентскую коляску, потому как роды начались раньше и потом уже не было времени и возможности ходить и выбирать по магазинам. Но зато мы купили шикарную качественную коляску в интернет - магазине https://www.denma77.ru/category/idyem-gulyat/kolyaski/ . Очень хороший выбор и цены нормальные, на некоторые даже дешевле, чем на рынке. Катаемся уже несколько месяцев, очень устойчивая и маневренная. Даже по снегу уверена, что зимой будет ехать на ура!
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