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Alisik Гость RZN.info Сообщения: 21 Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38 Re: Детская коляска Цитата Сообщение Alisik » Вчера, 21:33 Нам пришлось очень быстро покупать дентскую коляску, потому как роды начались раньше и потом уже не было времени и возможности ходить и выбирать по магазинам. Но зато мы купили шикарную качественную коляску в интернет - магазине https://www.denma77.ru/category/idyem-gulyat/kolyaski/ . Очень хороший выбор и цены нормальные, на некоторые даже дешевле, чем на рынке. Катаемся уже несколько месяцев, очень устойчивая и маневренная. Даже по снегу уверена, что зимой будет ехать на ура! Вернуться к началу

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