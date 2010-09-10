Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.



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Alisik Гость RZN.info Сообщения: 63 Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38 Re: Детская коляска Цитата Сообщение Alisik » 06 авг 2020, 21:33 Нам пришлось очень быстро покупать дентскую коляску, потому как роды начались раньше и потом уже не было времени и возможности ходить и выбирать по магазинам. Но зато мы купили шикарную качественную коляску в интернет - магазине https://www.denma77.ru/category/idyem-gulyat/kolyaski/ . Очень хороший выбор и цены нормальные, на некоторые даже дешевле, чем на рынке. Катаемся уже несколько месяцев, очень устойчивая и маневренная. Даже по снегу уверена, что зимой будет ехать на ура! Вернуться к началу

Kadi Гость RZN.info Сообщения: 42 Зарегистрирован: 16 мар 2016, 03:08 Re: Детская коляска Цитата Сообщение Kadi » Вчера, 23:04 VasiLissa писал(а): Нужна коляска 3 в 1, какую подскажите, не сильно дорогу, но практичную





Я ездила в Алматы в гости к родственникам, и купила там недорого очень хорошую коляску 2 в 1 Я ездила в Алматы в гости к родственникам, и купила там недорого очень хорошую коляску 2 в 1 https://www.sulpak.kz/f/kolyaski/almaty/25594_6 Она комфортная для меня и ребенка, выполнена из качественного материала. На кочках ее не трясет, колеса и амортизация хорошие. Вернуться к началу

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