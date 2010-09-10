Детская коляска

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Детская коляска

Сообщение VasiLissa » 15 окт 2019, 09:27

Нужна коляска 3 в 1, какую подскажите, не сильно дорогу, но практичную
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Детская коляска

Сообщение Алексей Кобзарь » 15 окт 2019, 11:30

У нас была коляска Tutis классное качество, 3 года прослужила, затем продали
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Детская коляска

Сообщение Alisik » 06 авг 2020, 21:33

Нам пришлось очень быстро покупать дентскую коляску, потому как роды начались раньше и потом уже не было времени и возможности ходить и выбирать по магазинам. Но зато мы купили шикарную качественную коляску в интернет - магазине https://www.denma77.ru/category/idyem-gulyat/kolyaski/ . Очень хороший выбор и цены нормальные, на некоторые даже дешевле, чем на рынке. Катаемся уже несколько месяцев, очень устойчивая и маневренная. Даже по снегу уверена, что зимой будет ехать на ура!
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Kadi
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 03:08

Re: Детская коляска

Сообщение Kadi » Вчера, 23:04

VasiLissa писал(а):Нужна коляска 3 в 1, какую подскажите, не сильно дорогу, но практичную



Я ездила в Алматы в гости к родственникам, и купила там недорого очень хорошую коляску 2 в 1 https://www.sulpak.kz/f/kolyaski/almaty/25594_6 Она комфортная для меня и ребенка, выполнена из качественного материала. На кочках ее не трясет, колеса и амортизация хорошие.
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