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Мастер. Гость RZN.info Сообщения: 39 Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53 Медали Цитата Сообщение Мастер. » Сегодня, 15:20 Приветствую, вас. Хочу купить значок «Отличник санитарной обороны» и как по мне, то обязательно стоит просмотреть для сравнения как можно больше каталогов, чтобы сравнить цены и потом уже только на одном сайте остановиться и начать вести сотрудничество. Вот сюда https://www.mir-faleristiki.ru/catalog/ ... ginal.html я заглянула в раздел и была приятно удивлена, что можно сориентироваться по ценовой политике, внимательно всё просмотреть, а потом только решение принять о сотрудничестве. Вы обычно также делаете? Вернуться к началу

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