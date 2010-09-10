строительство каркасно панельных домов
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Re: строительство каркасно панельных домов
А кто примерно подскажет цену деревянного домика для дачи в Рязани. По площади от 60 до 80 кв м.
Re: строительство каркасно панельных домов
Мы в Зодчем Рязань заказывали дом Удача . Общая площадь около 66 квадратов. С допами за все вместе заплатил около 620 тыс р.
Re: строительство каркасно панельных домов
Я так понимаю, с допами, значит в стоимость входили и стеклопакеты, и двери и утепление?.. А строительство под ключ?
Re: строительство каркасно панельных домов
Наконец и мы решились на строительство . Заниматься самостоятельным строительством не самая легкая задача, но мы справляемся. Заранее купили все что необходимо, по совету знакомых купили только самые лучшие инструмент и строительные материалы. Недавно еще здесь начали бытовки https://stroy-gid.ru смотреть, думаем купить какую нибудь, на дачном участке любой помещение лишним не будет
Re: строительство каркасно панельных домов
Wold писал(а):Мы в Зодчем Рязань заказывали дом Удача . Общая площадь около 66 квадратов. С допами за все вместе заплатил около 620 тыс р.
А за какой срок вам его поставили? И что входило в допы?
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