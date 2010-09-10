строительство каркасно панельных домов

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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: строительство каркасно панельных домов

Сообщение Зверь » 15 сен 2016, 00:30

А кто примерно подскажет цену деревянного домика для дачи в Рязани. По площади от 60 до 80 кв м.
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Wold
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 22:19

Re: строительство каркасно панельных домов

Сообщение Wold » 15 сен 2016, 04:22

Мы в Зодчем Рязань заказывали дом Удача Изображение. Общая площадь около 66 квадратов. С допами за все вместе заплатил около 620 тыс р.
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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: строительство каркасно панельных домов

Сообщение Зверь » 15 сен 2016, 06:31

Я так понимаю, с допами, значит в стоимость входили и стеклопакеты, и двери и утепление?.. А строительство под ключ?
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Lastori
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 авг 2014, 14:48

Re: строительство каркасно панельных домов

Сообщение Lastori » 15 дек 2016, 02:05

Наконец и мы решились на строительство . Заниматься самостоятельным строительством не самая легкая задача, но мы справляемся. Заранее купили все что необходимо, по совету знакомых купили только самые лучшие инструмент и строительные материалы. Недавно еще здесь начали бытовки https://stroy-gid.ru смотреть, думаем купить какую нибудь, на дачном участке любой помещение лишним не будет
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Kasatka
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Сегодня, 16:52

Re: строительство каркасно панельных домов

Сообщение Kasatka » Сегодня, 16:57

Wold писал(а):Мы в Зодчем Рязань заказывали дом Удача . Общая площадь около 66 квадратов. С допами за все вместе заплатил около 620 тыс р.

А за какой срок вам его поставили? И что входило в допы?
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