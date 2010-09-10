Сообщение Kasatka » Сегодня, 16:57

Wold писал(а): Мы в Зодчем Рязань заказывали дом Удача . Общая площадь около 66 квадратов. С допами за все вместе заплатил около 620 тыс р.

А за какой срок вам его поставили? И что входило в допы?