строительство каркасно панельных домов
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Re: строительство каркасно панельных домов
Мы деревянный домик сами строим. Закупили брус, прочие материалы, поставили кабинку от ЭкоГрупп (ecogr.ru), и с начала весны строим. Думаем уложиться до миллиона, но на деле - как пойдет. Да и идеи могут новые появиться.
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