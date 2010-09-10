строительство каркасно панельных домов
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Re: строительство каркасно панельных домов
Мы деревянный домик сами строим. Закупили брус, прочие материалы, поставили кабинку от ЭкоГрупп (ecogr.ru), и с начала весны строим. Думаем уложиться до миллиона, но на деле - как пойдет. Да и идеи могут новые появиться.
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Ваши персональные данные надежно защищены. Политика конфиденциальности
ГАРАНТИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАТЕЖНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ И ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ Компания обращает внимание на то, что при проведении платежей с использованием банковских карт обеспечивается полная безопасность обработки данных. Передача информации происходит при помощи специальных разработок безопасности карточных онлайн-платежей, обработка данных ведется на безопасном высокотехнологичном сервере процессинговой компании. При проведении платежей данные клиента являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Данные не сохраняются на Web-сервере ООО «ББД».
При покупке товаров в кредит и оформлении кредитного договора ООО «ББД» предоставляет данные только банку-партнеру в области кредитования – «Тинькофф Кредитные Системы». Данный банк обеспечивает защиту данных в рамках своей Политики конфиденциальности. Все ресурсы банка соответствуют стандартам безопасности PCI DSS, имеют все необходимые разрешения и сертификаты.
Не позволяется вносить в содержание сайта компании какие-либо изменения, а также воспроизводить такое содержание в последующем.
Обращаем внимание, на сайте ООО «ББД» включены ссылки на другие веб-ресурсы. Компания не отвечает за конфиденциальность информации на сторонних сайтах.
ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ Компания ООО «ББД» оставляет за собой право вносить изменения на сайте, заменять или удалять любые части его наполнения и ограничивать доступ к ресурсу в любое время.
Компания может вносить изменения в Политику конфиденциальности в любое время, если это влечет за собой усовершенствование системы защиты от несанкционированного доступа к сообщаемым клиентом персональным данным.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ
Канцелярские товары от 4 руб. до 2 735 руб. – выбирайте из 1807 моделей и покупайте в Бабаду, купить канцтовары счастье для ребенка в подарок
Детские канцтовары
яркие, стильные и разнообразные канцтовары для школьников с героями любимых мультфильмов
безопасные и интересные канцтовары для детского сада с удобными принадлежностями
Канцтовары для девочек
Школьно-письменные и канцелярские товары в розовых тонах, с изображениями любимых диснеевских принцесс, кукол или других милых персонажей создаются специально для девочек. Каждая мама найдет в Бабаду наборы для творчества своей дочке, а также тетради с красивым оформлением и качественными листами из хорошей бумаги.
Если ваша дочка хочет иметь большой комплект канцелярских принадлежностей из одной серии, например, куклы Мокси или Барби, у нас вы можете купить все, начиная от ручки и заканчивая различными папками и пластилином.
Канцтовары для мальчиков
школьные дневники и тетради с машинками и героями мультфильмов Тачки, Человек Паук и т.п.
папки, карандаши, резинки и линейки с изображениями героев и злодеев
Словом, канцелярские товары для школы настоящим мальчишкам так же приятно выбирать, как и девочкам.
Канцелярия для школы в Babadu
Совершая покупки к школе, канцелярия стоит на одном из первых мест. Важно ничего не забыть и не упустить. С Бабаду Вы можете, сидя дома, спокойно листать странички нашего сайта, выбирая канцелярские товары для детей.
Дарим 500 рублей за подписку на рассылку!
Вы всегда сможете отписаться от рассылки, если она Вам не понравится.
Ваши персональные данные надежно защищены. Политика конфиденциальности
ГАРАНТИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАТЕЖНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ И ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ Компания обращает внимание на то, что при проведении платежей с использованием банковских карт обеспечивается полная безопасность обработки данных. Передача информации происходит при помощи специальных разработок безопасности карточных онлайн-платежей, обработка данных ведется на безопасном высокотехнологичном сервере процессинговой компании. При проведении платежей данные клиента являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Данные не сохраняются на Web-сервере ООО «ББД».
При покупке товаров в кредит и оформлении кредитного договора ООО «ББД» предоставляет данные только банку-партнеру в области кредитования – «Тинькофф Кредитные Системы». Данный банк обеспечивает защиту данных в рамках своей Политики конфиденциальности. Все ресурсы банка соответствуют стандартам безопасности PCI DSS, имеют все необходимые разрешения и сертификаты.
Не позволяется вносить в содержание сайта компании какие-либо изменения, а также воспроизводить такое содержание в последующем.
Обращаем внимание, на сайте ООО «ББД» включены ссылки на другие веб-ресурсы. Компания не отвечает за конфиденциальность информации на сторонних сайтах.
ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ Компания ООО «ББД» оставляет за собой право вносить изменения на сайте, заменять или удалять любые части его наполнения и ограничивать доступ к ресурсу в любое время.
Компания может вносить изменения в Политику конфиденциальности в любое время, если это влечет за собой усовершенствование системы защиты от несанкционированного доступа к сообщаемым клиентом персональным данным.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ
http://o-keeper.ru/
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