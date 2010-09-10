строительство каркасно панельных домов
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Re: строительство каркасно панельных домов
Мы деревянный домик сами строим. Закупили брус, прочие материалы, поставили кабинку от ЭкоГрупп (ecogr.ru), и с начала весны строим. Думаем уложиться до миллиона, но на деле - как пойдет. Да и идеи могут новые появиться.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 138
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32
Re: строительство каркасно панельных домов
Приступаем к строительству 14 каркасных домов из домокомплектов.
Стандартные стеновые блоки изготавливаем сами,а стропильные фермы на МЗП будем заказывать.
Наружная облицовка -фасадные термопанели с клинкерный плиткой.
Если интересно, буду рассказывать о ходе строительства.
Стандартные стеновые блоки изготавливаем сами,а стропильные фермы на МЗП будем заказывать.
Наружная облицовка -фасадные термопанели с клинкерный плиткой.
Если интересно, буду рассказывать о ходе строительства.
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