строительство каркасно панельных домов

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Waterfall
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 дек 2016, 13:31

Re: строительство каркасно панельных домов

Сообщение Waterfall » 23 мар 2017, 10:21

Мы деревянный домик сами строим. Закупили брус, прочие материалы, поставили кабинку от ЭкоГрупп (ecogr.ru), и с начала весны строим. Думаем уложиться до миллиона, но на деле - как пойдет. Да и идеи могут новые появиться.
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КП Трубниково
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32

Re: строительство каркасно панельных домов

Сообщение КП Трубниково » 57 минут назад

Приступаем к строительству 14 каркасных домов из домокомплектов.
Стандартные стеновые блоки изготавливаем сами,а стропильные фермы на МЗП будем заказывать.
Наружная облицовка -фасадные термопанели с клинкерный плиткой.
Если интересно, буду рассказывать о ходе строительства.
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