Сообщение КП Трубниково » 57 минут назад

Приступаем к строительству 14 каркасных домов из домокомплектов.

Стандартные стеновые блоки изготавливаем сами,а стропильные фермы на МЗП будем заказывать.

Наружная облицовка -фасадные термопанели с клинкерный плиткой.

Если интересно, буду рассказывать о ходе строительства.