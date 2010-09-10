Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Мой папа работает в сфере строительства уже много лет, и я решила прогуляться по разным сайтам в интернете, чтобы выбрать и купить для него награду, чтобы подарить в ближайшее время. Поиски привели сюда https://voenmag.ru/catalog/novye-tovary ... troitel-rf и оказалось, что можно сразу сориентироваться по ценам, внимательно всё просмотреть и следующий шаг – кликнуть мышкой для завершения процесса оформления заказа. А вы тоже в интернете просматриваете сначала разные каталоги, а потом уже только выбираете какой-то один для сотрудничества?
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