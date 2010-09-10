Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

Мастер. Гость RZN.info Сообщения: 39 Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53 Подскажите Цитата Сообщение Мастер. » Сегодня, 15:58 Здравствуйте. Мой папа работает в сфере строительства уже много лет, и я решила прогуляться по разным сайтам в интернете, чтобы выбрать и купить для него награду, чтобы подарить в ближайшее время. Поиски привели сюда https://voenmag.ru/catalog/novye-tovary ... troitel-rf и оказалось, что можно сразу сориентироваться по ценам, внимательно всё просмотреть и следующий шаг – кликнуть мышкой для завершения процесса оформления заказа. А вы тоже в интернете просматриваете сначала разные каталоги, а потом уже только выбираете какой-то один для сотрудничества? Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»