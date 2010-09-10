1С для предприятия

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Malishev_Vity
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01

1С для предприятия

Сообщение Malishev_Vity » Вчера, 13:59

Где лучше брать программу 1С для предприятия??
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Bolotov_V
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 21:08
Откуда: Рязань

Re: 1С для предприятия

Сообщение Bolotov_V » Сегодня, 01:54

у разработчика или его официального представителя.
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