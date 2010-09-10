1С для предприятия
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01
1С для предприятия
Где лучше брать программу 1С для предприятия??
Re: 1С для предприятия
у разработчика или его официального представителя.
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