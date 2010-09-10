Материалы для маникюра

Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Ангелина Дрябова
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11

Материалы для маникюра

Сообщение Ангелина Дрябова » Сегодня, 14:57

Девочки, маникюрщицы, где вы покупаете все материалы для работы?
Вернуться к началу
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Материалы для маникюра

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 15:41

Я долгое время не могла найти хорошие инструменты для ногтей, недавно купила такие Изображение кусачки для ногтей и поняла, что теперь буду пользоваться инструментами только этой фирмы. Потому что качество просто сразу чувствуется, они не затупливаются быстро и хорошо режут.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Между нами, девочками»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей