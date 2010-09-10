Материалы для маникюра
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 398
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Материалы для маникюра
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 581
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Материалы для маникюра
Какая разница чем ногти обрезать, главное чтобы острые были.
Re: Материалы для маникюра
Многие специалисты маникюра подбирают под себя инструменты, не все могут пользоваться одинаковыми, у каждого своя техника и процесс. А вообще сейчас стал популярен аппаратный маникюр Минск , там намного быстрее, да и потом не думаешь куда же отдать инструмент на заточку или где купить новый. Я уже давно забыла, что такое пушер для кутикулы и кусачки для ногтей. Фрезером намного удобней работать и быстрее.
Re: Материалы для маникюра
Не первый год уже материалы для маникюра покупаю здесь shop-runail.ru причем у них не только материалы можно купить, но и инструменты, есть и оборудование как вспомогательное, так и оборудование для аппаратного маникюра, причем же это все их производства. И с качеством ни разу проблем не было.
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