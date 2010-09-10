Материалы для маникюра

Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 398
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Материалы для маникюра

Сообщение Наташа Швец » 18 окт 2019, 15:41

Я долгое время не могла найти хорошие инструменты для ногтей, недавно купила такие Изображение кусачки для ногтей и поняла, что теперь буду пользоваться инструментами только этой фирмы. Потому что качество просто сразу чувствуется, они не затупливаются быстро и хорошо режут.
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 581
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Материалы для маникюра

Сообщение Алексей Кобзарь » 19 фев 2020, 16:12

Какая разница чем ногти обрезать, главное чтобы острые были.
Вернуться к началу
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Материалы для маникюра

Сообщение Яно4ка » 19 фев 2020, 17:18

Многие специалисты маникюра подбирают под себя инструменты, не все могут пользоваться одинаковыми, у каждого своя техника и процесс. А вообще сейчас стал популярен аппаратный маникюр Минск , там намного быстрее, да и потом не думаешь куда же отдать инструмент на заточку или где купить новый. Я уже давно забыла, что такое пушер для кутикулы и кусачки для ногтей. Фрезером намного удобней работать и быстрее.
Вернуться к началу
Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Материалы для маникюра

Сообщение Hiper » Сегодня, 20:38

Не первый год уже материалы для маникюра покупаю здесь shop-runail.ru причем у них не только материалы можно купить, но и инструменты, есть и оборудование как вспомогательное, так и оборудование для аппаратного маникюра, причем же это все их производства. И с качеством ни разу проблем не было.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Между нами, девочками»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей