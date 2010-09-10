Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 20:39

Мои родственники оставили нам в наследство участок земли со стареньким домиком возле речки в Подмосковье и мы решили построить дом своей мечты, из дерева. Только вот не знаем в какую строительную компанию можно обратиться и что, бы была возможность посмотреть каталог их работ.