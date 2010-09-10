Хотим построить дом мечты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Хотим построить дом мечты.
Мои родственники оставили нам в наследство участок земли со стареньким домиком возле речки в Подмосковье и мы решили построить дом своей мечты, из дерева. Только вот не знаем в какую строительную компанию можно обратиться и что, бы была возможность посмотреть каталог их работ.
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