Хотим построить дом мечты.

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Хотим построить дом мечты.

Сообщение oleg2002209 » 18 окт 2019, 20:39

Мои родственники оставили нам в наследство участок земли со стареньким домиком возле речки в Подмосковье и мы решили построить дом своей мечты, из дерева. Только вот не знаем в какую строительную компанию можно обратиться и что, бы была возможность посмотреть каталог их работ.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Хотим построить дом мечты.

Сообщение BlackFury » Сегодня, 20:10

Это безусловно круто, то что вы решили построить дом своей мечты, но для этого вам потребуется найти действительно профессионалов своего дела, обычным работягам я бы не стал доверять, так как они только хуже могут сделать.
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